Masa Tenisi Yıldızlar Grup Yarışmaları Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Takım yarışmaları Kadınlarda Antalyaspor, Erkeklerde Konya Selçuklu Belediye Spor şampiyon olurken, Bireysel kategoride ise şampiyonlar bugün belli olacak.

Masa Tenisi Yıldızlar Grup Yarışmaları Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Takım yarışmaları Kadınlarda Antalyaspor, Erkeklerde Konya Selçuklu Belediye Spor şampiyon olurken, Bireysel kategoride ise şampiyonlar bugün belli olacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan Masa Tenisi Yıldızlar Grup Şampiyonaları, büyük heyecana sahne oluyor. 20 kadın 24 erkek takımı olmak üzere toplamda 44 takım ve 122 sporcunun madalya ve kupa için mücadele ettiği yarışmalar bugün tamamlanıyor. 10- 12 Aralık tarihleri arasında farklı şehirlerden 44 takımın mücadele ettiği yarışmalarda takım olarak Kadınlarda Antalyaspor şampiyon olurken Erkeklerde Konya Selçuklu Belediye Spor şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Kadınlarda İzmir BŞB Spor Kulübü ve Muğla BŞB Genç Spor Kulübü üçüncü Selçuklu Belediye Spor Kulübü (B) ikinci olurken, erkeklerde Bodrumspor ve Selçuklu Belediye Spor üçüncü, Konya Spor ise ikinci oldu. Yarışmalar bugün bireysel mücadelelerle devam edecek.

İlman organizasyonlar devam edecek

Yapılan çalışmalarla Denizli olarak spor organizasyonlarına her zaman hazır olduklarını ve ev sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, şampiyonaya katılan takımları ve sporcuları tebrik ederek şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm spor paydaşlarına teşekkür etti.