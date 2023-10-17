DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin de aralarında bulunduğu 56 ilde, mali suç örgütleri üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandığını kaydederek operasyonların devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce: Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

Aziz milletimiz müsterih olsun: Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."