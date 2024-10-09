Denizli Büyükşehir Belediyesi, Grup Laodikeia’nın sahne alacağı, Latin ve 1970-80’lerin unutulmaz şarkıların seslendirileceği konser düzenleyecek.

11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak ücretsiz konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1970-80’li yıllara damga vuran Latin ve nostalji şarkıların seslendirildiği Grup Laodikeia’nın sahne alacağı Latin Müzik konseri gerçekleştirecek. 2018 yılında Denizli’de farklı meslek gruplarından kendi alanlarında tanınmış, saygıdeğer, sanat yönü güçlü ve müziğe gönül vermiş birkaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu Grup Laodikeia, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Başta Latin eserler olmak üzere 1970-80’lerin unutulmaz şarkılarının seslendirileceği etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.