Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk mizahının önemli isimlerinden olan Latif Demirci’nin anısına “Günlük Hayatın Mizahı” başlıklı bir karikatür sergisini sanatseverler ile buluşturuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk mizahının önde gelen isimlerinden Latif Demirci’yi anmak amacıyla hazırladığı “Günlük Hayatın Mizahı” başlıklı karikatür sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.30’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek bir kokteyl ile açılacak. Latif Demirci’nin günlük yaşamı mizahi bir bakış açısıyla ele aldığı eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. 1 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergiye tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.