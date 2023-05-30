Denizli’de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı, yolları göle çevirdi.

Denizli’de hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde de başlamasıyla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Uzun süre şiddetli devam eden yağmur, gece saatlerinde zaman zaman yağmaya devam etti. Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerin neredeyse tamamında yağan yağmur sonrası yollar adeta göle döndü. Bazı noktalarda dere taşması ve evleri su basma olayları olurken, ekipler güvenlik önlemlerini alarak vatandaşların yardıma koştu. Yol çökmesinden kaynaklı meydana gelen kazalarda çok sayıda vatandaşında yaralandığı öğrenilirken, yağıştan tarım arazileri de nasibini aldı.