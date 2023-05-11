Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yaptığı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 12 Mayıs 2023 Cuma günü Denizli’nin doğusu yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli yağışın ise 12 Mayıs 2023 saat 12.00 ile 12 Mayıs 2023 saat 20.00 arasında olması tahmin ediliyor.