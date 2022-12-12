Denizli’de bu geceden itibaren beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara uyarı yapıldı.

Denizli’de bu geceden itibaren beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yarın (Salı) Denizli’nin güney ve batısı ile Uşak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan, yağışın bu gece saat 00.00 sıralarında başlayıp, 14 Aralık’a kadar devam etmesinin tahmin edildiği bildirildi.