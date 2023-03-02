Denizli ve Afyonkarahisar illerinde kuş gribi nedeniyle 6.5 milyona yakın yumurta tavuğunun telef olduğu iddia edilirken, karantina süreçlerinin başladığı öğrenildi.

Denizli ve Afyonkarahisar illerinde kuş gribi nedeniyle 6.5 milyona yakın yumurta tavuğunun telef olduğu iddia edilirken, karantina süreçlerinin başladığı öğrenildi.

Dünyada son günlerde görülmeye başlayan ve birçok kanatlı hayvanın telef olmasına neden olan kuş gribi, Denizli ve Afyonkarahisar’da ortaya çıktı. Grip Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 5 milyondan fazla, Denizli’nin Honaz ilçesinde de yaklaşık 1,5 milyona yakın yumurta tavuğunu telef etti. Yumurta üretim tesislerinde bu vakaların görülmesi üzerine, ekipler kentte önlemleri en üst seviyeye çıkararak hastalığın önüne geçmeye çalışıyor.