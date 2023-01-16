Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 251 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 15 bin 792 kişi sorgulanırken, aranması olan 92 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 251 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 15 bin 792 kişi sorgulanırken, aranması olan 92 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 9 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 251 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 15 bin 792 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir apart dairesinde fuhuş olayına karışan 2 kişiye toplam 7 bin 830 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. İki kıraathanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen toplam 10 kişiye 40 bin 550 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı. Bir umuma açık eğlence yerinde yapılan denetimde adresin ruhsatsız şekilde açık hale getirildiği ve açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek gerekli işlem yapıldı.

Apart yetkilisi 1 kişiye 29 bin 852 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 183 apart dairesi kontrol edilerek, 1 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. İki araç kiralama şirketine 63 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

92 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 92 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı akü, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 3 bin 960 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.