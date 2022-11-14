Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 46 bin 111 kişi sorgulanırken, aranması olan 81 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 46 bin 111 kişi sorgulanırken, aranması olan 81 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 7 ile 13 Kasım 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 46 bin 111 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 4 adreste umuma açık istirahat ve eğlence yerinde kumar oynayan 32 kişiye 58 bin 208 TL idari para cezası uygulanarak, 6 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Bir adreste açık alkollü içki satış belgesi bulunmaksızın alkol sunumu yaptığı tespit edilerek, idari işlem uygulandı. Bir umuma açık istirahat ve eğlence yerinde canlı müzik yayın belgesi bulunmadığı için canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş, gerekli idari işlem yapıldı.

Apart yetkilisine KBS sisteminden dolayı 53 bin 572 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 9 ayrı adreste bulunan toplam 162 apart dairesi kontrol edilerek, 2 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 53 bin 572 TL idari para cezası uygulandı.

81 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 81 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet change otomobil, 30 adet çalıntı demir beton kalıbı, 4 adet çalıntı kamyon lastiği ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 2 bin 740 TL para, 104 adet bira ve 1 adet votka ele geçirildi.