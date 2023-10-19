Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinliklerine özel gerçekleştirdiği Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarında yazarlar Mete Yarar ile Zafer Şahin’i konuk etti. Ülke gündemine yönelik keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Yarar ile Şahin, davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunu birbirinden özel etkinlikleri ile sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne özel düzenlediği Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programında araştırmacı yazar Mete Yarar ile gazeteci yazar Zafer Şahin konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ülke gündemine yönelik keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Yarar ile Şahin davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Program sonunda Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali Değirmenci, Meter Yarar ile Zafer Şahin’e davetlerini kırmayıp geldikleri için teşekkür ederek, günün anısına üzerinde Denizli horozu bulunan kaideyi hediye etti.

Denizli Tarihi Konferansları

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversite işbirliğinde 21 Ekim Cumartesi günü saat 20:00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda İlahiyat profesörü, araştırmacı-yazar Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün ‘Tarih, Şehir ve Medeniyet’ adlı konferansı gerçekleştirileceği ve tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.