Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı paylaşımla 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS’ye girecek olan adaylar için otobüslerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Bir çok çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için de kolları sıvadı. Vatandaşlara her zaman yanlarında olduklarını hissettiren Denizli Belediyesi, KPSS’nin gerçekleşeceği Pazar günü, belediye otobüslerinin adaylara ücretsiz olacağını açıkladı. Öte yandan sınava girecek adaylarla birlikte görevlilerin de otobüs şoförlerine belgelerini göstererek ücretsiz faydalanacağı paylaşıldı.

Başkan Zolan’dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KPSS’ye girecek tüm vatandaşlara başarılar diledi. Başkan Zolan yayımladığı mesajda "Sınava girecek herkese yürekten başarılar diliyorum. Allah’ım zihin açıklığı versin, emeklerinizi boşa çıkarmasın" ifadelerini kullandı.