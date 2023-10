Denizli’de yüzlerce yazar ve yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı’nı 309 bin kişi ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6’ncısını düzenlediği, katılımcılarıyla Ege’nin en büyüğü olan Kitap Fuarı 22 Ekim 2023 Pazar günü yoğun katılımcı ile tamamlandı. 13-22 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca açık kalan Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı’nı bu yıl 309 bin kişi ziyaret etti. Serkan Karaismailoğlu, Nihat Genç, Savaş Barkçin, Erdem Atay, Sertaç Abi, Gri Koç, Eminer Erk Bekdemir, Hayati İnanç, Bekir Develi ve Yavuz Dizdar gibi birbirinden değerli yazarlar imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluştu. Fuarda onur konuğu ise Denizlili ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Tuncer Baykara oldu. On gün boyunca açık kalan Kitap Fuarı’nı her gün 7’den 70’e Denizli ve çevre illerden onbinlerce kişi ziyaret ederken, dev organizasyona 238 yayınevi ile 216 yazar katıldı. İmza günleri, söyleşi ve konferanslarla sevenleriyle buluşan ünlü yazarlar fuara tam not verdi.

Denizli’de 10 gün kitap şöleni yaşandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitap fuarının 10 gün boyunca yoğun ziyaretçi aldığını belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fuarda bulunan yüzlerce yayınevi ve yazara teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Denizli ve çevre illerden yüzbinlerce vatandaşımız 10 gün boyunca kitap şölenimize katıldı. Fuarımıza gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum ve iyi ki bu işe başlamışız, iyi ki kitap fuarımızı düzenlemişiz” diye konuştu. Daha nice kitap fuarları düzenlemeyi temenni eden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız şimdiden gelecek sene düzenleyeceğimiz fuarı merak ediyor. İnşallah 7’nci Kitap Fuarımızda dolu dolu geçecek, çocuklarımız, gençlerimiz kitapla buluşacak. Kitap şehri Denizli’mizde kitap şöleni yaşanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.