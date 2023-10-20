Denizli’de 13 Ekim’de kapılarını açmasının ardından her gün onbinlerce vatandaşın ziyaret ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı’nda yazar yağmuru sürüyor. Organizasyonun 22 Ekim’de sonlanacağını belirten Başkan Zolan, tüm hemşehrilerine bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederek fuara davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı, 13 Ekim’de kapılarını açmasının ardından kent merkezi ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Her gün onbinlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuar, bir haftada 200 bin ziyaretçi sayısına yaklaşırken bu hafta sonu da birbirinden değerli şair ve yazarları konuk edecek. Türkiye’nin en ünlü yazarları Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda imza günü ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak. Hafta sonu Bircan Yıldırım, Saniye Bencik Kangal, Nurullah Genç, Tarık Tufan, Sinan Yağmur, Merve Gülcemal, Serhat Yabancı gibi çok sayıda yazarın yanı sıra Denizlili yazarlar da imza günleri ve söyleşilerle fuarda yerini alacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Fuar çok yoğun bir şekilde geçiyor

Organizasyonun 22 Ekim’de sonlanacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerine bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederek fuara davet etti. Fuarın bu hafta sonu da ünlü yazarları ağırlamaya devam edeceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, “Kitap fuarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor. Her gün onbinlerce vatandaşımız akın ediyor. Tüm vatandaşlarımıza, anne babalara çağrıda bulunuyorum, bu fırsatı kaçırmayın ve fuarımızı çocuklarınızla birlikte mutlaka ziyaret edin, burada kitap kokusunu hissedin. Okuyan, araştıran, sorgulayan, donanımlı bir gelecek nesil için fuarımız çok kıymetli. İnşallah daha nice fuarlar düzenlemeyi Allah’ım bizlere nasip etsin diyor, tüm hemşerilerimi tekrar 22 Ekim’de son bulacak fuarımıza davet ediyorum.”