Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Meclisleri ile bir araya geldi. Buluşmada, birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Osman Zolan, “Kent Konseyi olarak çok güzel işlerin altına birlikte imza attık” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Meclisleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Cankurtaran Mesireliği’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Kent Konseyi ailesinin bugüne dek birçok proje ve çalışma ile önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Zolan, “Sosyal sorumluluk anlamında hiçbir karşılık beklemeksizin, insanlarımızın derdiyle dertlenip, çare olmak için yaptığınız gayret ve çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ım hepinizden razı olsun. Kent Konseyi olarak çok güzel işlerin altına birlikte imza attık. İnşallah bundan sonra da güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz, gençlerimiz, hanımefendiler ve girişimci hanım kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları sosyal sorumluluk ve belediyecilik anlamında yapmamız gereken en güzel işler olarak görüyorum” dedi.

Cankurtaran Yaz Kampı dolu dolu geçecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Benim Mahallem projesi çerçevesinde düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı’nda yine birçok güzel program gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Zolan, “Eylül ayının ortasına kadar burada farklı etkinlikler yapmaya devam edeceksiniz. İnsanlarımızı buraya davet edelim. Gençlerimizi, hanım kardeşlerimizi, engelli kardeşlerimizi burada buluşturup ağırlayalım. Birlikteliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.