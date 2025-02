Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam kayıplara karıştı. Yakınları yaşlı adamdan günlerdir haber alamıyor.

Denizli’nin Acıpayam İlçesi, Ovayurt Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki Ömer Arslan, 7 Şubat Cuma günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ömer Arslan’dan haber alamayan eşi ve çocukları jandarma ekiplerine ihbarında bulundu. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri her yerde Arslan’ı arıyor. Yapılan çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarından Arslan’ın Acıpayam-Burdur makası olarak bilinen noktadan Muğla’nın Fethiye ilçesine giden yolcu otobüsüne bindiği tespit edildi.

"Babamın canından endişe ediyoruz"

Babasının bir an önce bulunmasını istediğini belirten kızı Meral Kandemir, "Babam Cuma günü, bir arkadaşı ile alkol almış, arkadaşı saat 14.00-14.30 civarında babamı Acıpayam-Burdur makasına bırakmış, cebinde de 5 bin lira parası varmış. O günden beri babamdan haber alamıyoruz. Telefonu kapalı ulaşamıyoruz, hiç böyle yapmazdı. Tanıdığımız arkadaşları ile görüştük kimse nerede olduğunu bilmiyor. Annem jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri babamın bir arkadaşının ifadesini aldı. Şuanda her yerde babamı arıyoruz. Babamın akıl sağlığı yerindedir, o gün evde her hangi bir sorun da yaşanmadı, neden ve nereye gittiğini anlamadık. Canından endişe ediyoruz" ifadelerini

kullandı.