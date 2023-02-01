Denizli’de hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yüksek kesimlere yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Denizli’de hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yüksek kesimlere yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Denizli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlere lapa lapa yağan kar yoğunluğunu erken saatlerde gösterirken, il merkezinde beklenen kar birikintisi yaşanmadı. Merkez de kar yağışının oluşturduğu manzarayı görmek için bazı vatandaşlar çamlık, seyir tepesi, teleferik ve cankurtaran gibi yüksek kesimlere çıktı. Sabah saatlerinde önlemlerini alan belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başlarken, güvenlik güçleri ise sıkıntılı olan noktalardaki araç geçişini kısa süreliğine de olsa tamamen kapatıp açtı.

Oluşan kartpostallık görüntüler, izleyenleri mest etti.