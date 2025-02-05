Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehri kahkahaya boğacak muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en sevilen komedyenleri, 10-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Denizli Komedi Sahnesinde Denizli halkıyla buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek bu dev organizasyonda, ünlü komedyenler Tahsin Hasoğlu, Baturay Özdemir, Doğu Demirkol, Mesut Süre, Kaan Sekban, Can Yılmaz ile Zafer Algöz ve Çimen Show ekibi (Cem İşçiler, Fazlı Polat) sahne alacak. www.denizlikultur.com adresinden detaylı bilgi alınabileceği ve rezervasyon ile bilet işlemlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Denizli Komedi Sahnesi Takvimi:

10 Şubat Saat: 19.30 – Tahsin Hasoğlu

11 Şubat Saat: 19.30 – Baturay Özdemir

12 Şubat Saat: 19.30 – Doğu Demirkol

13 Şubat Saat: 19.30 – Mesut Süre (İlişki Testi)

14 Şubat Saat: 19.30 – Kaan Sekban

15 Şubat Saat: 19.30 – Can Yılmaz & Zafer Algöz (Burda Olan Burda Kalır)

16 Şubat Saat: 19.30 – Çimen Show (Cem İşçiler & Fazlı Polat)