Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi’nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel düzenlediği programda kadınlarla buluştu. Türk bayrakları sallayarak hep birlikte 10. Yıl Marşı söyleyen Başkan Osman Zolan, kadınların 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel düzenlediği kutlama programlarına devam ediyor. Katipoğlu Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. 100. yıl coşkusunun doyasıya yaşandığı programda ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Ahmet Algün, kahramanlık türküleri seslendirdi. Daha sonra Başkan Osman Zolan’ı Türk bayrakları ile karşılayan kadınlar hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söyledi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet’in 100. yılını hep birlikte kutlamak adına gayret ettiklerini söyledi.

“Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır”

Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, “Bize düşen, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve daha ileriye götürmek için en üst seviyede gayret etmektir. Gelecek nesillerimize daha güzel bir ülke bırakmak için ele ele vererek birlik ve beraberlik içinde çalışmak zorundayız. Hangi düşünce ve görüşten olursak olalım, bu ülke bu şehir hepimizin” diye konuştu. Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Birlikte aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”