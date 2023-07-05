Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen KOOP-DES Programı çerçevesinde Denizli Valiliğince, kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere 3 yılda toplamda 1,2 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) çerçevesinde, projenin uygulandığı 3 yılda ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere ülke çapında 42,3 milyon lira, Denizli’de ise 1,2 milyon lira hibe desteği verildi.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen programla, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerinde makine veya ekipmanla ilgili mal alımları destekleniyor.

Ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

KOOPDES çerçevesinde 2020’de ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 3 kooperatifin projelerine 328 bin 998,43 TL tutarında hibe verildi.

Programın ikinci yılı olan 2021’de de kadın emeğini değerlendirme amacı güden 3 kooperatife 301 bin 368,75 TL tutarında hibe desteği verildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2022 yılı içerisinde de KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 4 kooperatifin projesine 477 bin 187,50 TL hibe desteği sağlandı.

Böylece, programın uygulandığı son 3 yılda kadın kooperatifleri yaklaşık 1,2 milyon TL hibe ile desteklendi.