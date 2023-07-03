Denizli’de farklı zamanlarda yapılan kaçak tütün ve cinsel içerikli hap operasyonunda, yakalanan 3 şüpheliden binlerce malzeme ele geçirildi.

Denizli’de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler 2 hafta içerisinde yaptığı operasyonları açıkladı. Yapılan çalışmalarda tütün operasyonunda 2 kişi yakayı ele verdi. Devam eden operasyonlar sonucunda ise cinsel içerikli hap ve telefon kaçakçılığı yapan 1 kişi daha yakalandı. Yapılan aramalarda; 10 bin 660 adet sarma sigara, 4 paket kıyılmış tütün, 7 bin 761 adet cinsel içerikli ürün ve 15 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan toplam 3 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.