Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 80 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas tartı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 Bin TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makama sev edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.