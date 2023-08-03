DENİZLİ(İHA) – Denizli’de son bir ay içerisinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 36 bin 584 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bin 928 araç ve kişi hakkında toplam 3 milyon 256 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 Temmuz ayı içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında 36 bin 584 araç kontrol edildi. 26 bin 571 araç, 21 bin 562 kişi sorgulaması yapılarak, bin 928 araç ve kişi hakkında toplam 3 milyon 256 bin 242 TL idari para cezası uyguladı. Uygulamalarda 98 aranan araç, 24 aranması olan kişi, 68 alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 342 araç trafikten men edildi.