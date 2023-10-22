İsrail’in yaptığı vahşete tepkiler sürüyor. Türkiye Gençlik Vakfı, Delikliçınar Yeni Cami önünde sabah namazı sonrası basın açıklaması yaparak tepkisini ortaya koydu. Bildiriyi Tügva adına Başkan Ali Durmuş okudu.

Açıklamaya Tügva Denizli Şubesi yöneticilerinin yanı sıra cami cemaati de destek oldu Sabah Namazı sonrası bildiri okuyan Tügva Denizli Başkanı Ali Durmuş açıklamasında, “Siyonist İsrail Filistin’de 15 günde binlerce insanı vahşice katletti, katletmeye devam ediyor.

Terör devletinin el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yaptığı gaddarca saldırıda 500’ün üzerinde savunmasız çocuk, kadın, yaşlı ve genç yaşamını yitirdi!

100 yılı aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs’te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze’de her geçen gün daha da genişliyor. İnsan hakları gözetilmeksizin; çocuk, kadın, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadan alenen soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlıklarına ne yazık ki tüm dünya kulak tıkıyor! “Medeniyet timsali” olarak bilinen Batı, tüm bu katliamları kınamaktan öteye geçemiyor! Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükûnetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı birbirinden ayırt edilemiyor. Gün, tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür! Acımız, tepkimiz, gözyaşımız ve direnişimiz ortak olmalıdır.

Terör devleti İsrail günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguluyor! İsrail, yazılı tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılarda bulunmaktan asla çekinmiyor. Bebek katili İsrail, her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına bir yenisini daha ekliyor. Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi bulunmuyor. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere yenilerini eklemekten imtina etmeyen Siyonist İsrail, vicdansızlığını özellikle çocuklar üzerinden pekiştirmekten geri durmuyor.

Huzurla uykuya dalması gereken çocuklar, Gazze’de bomba seslerine uyanıyor. Kimisi ise uyanamıyor bile! Ayrıca uluslararası toplum, artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla Gazze’deki soykırıma dair tüm içeriklere sansür uyguluyor. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyor. Bırakın saldırmayı hiçbir direniş emaresi gösteremeyen çocukların dahi hedef alındığı bu acımasız katliamlar silsilesi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor.

Bomba ve silah seslerinin; çocuk ve kadın feryatlarıyla karıştığı topraklarda planlı bir soykırım yürüterek huzur içerisinde yaşayabileceğini sanmakta olan terör devleti İsrail, Allah’ın izniyle kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir!

Dili, dini, ırkı fark etmeksizin hangi insan bu soykırımı görmezden gelebilir?

Meşrulaştırılmaya çalışan bu katliamlar zincirini hangi insan savunabilir?

Ancak bu katliamlar bizleri korkutamayacak. Bir ölüp, bin dirileceğiz!

Tüm dünyanın gözleri önünde soykırımların yaşanmadığı, çocukların ölmediği, ümmetin bir araya geldiği bir sabaha hep beraber uyanacağız!

Türkiye Gençlik Vakfı 81 ildeki bütün teşkilatlarıyla Kudüs ve Gazze’deki kardeşlerinin yanındadır” dedi.