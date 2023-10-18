Dün akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’de ki bir hastaneyi bombalaması sonucunda 500 kişi hayatını kaybetti. Dünya’nın dört bir yanından bu saldırı protesto edilirken Denizli’de bu yerlerden birisiydi. Denizlili vatandaşlar, kent meydanında toplanarak İsrail’i protesto etti. Meydanda atılan sloganların ardından topluluk kortej yaparak kenti turladı.

Dün akşam saatlerinde İsrail, Gazze’de bir hastaneye bombalı saldırı düzenledi. Çok sayıda yaralının bulunan hastanede 500 kişi hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanında İsrail’in yaptığı bu saldırı farklı şekillerde protesto edildi. Protestoların bir adresi de Denizli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında kent meydanına toplanan kalabalık halk, İsrail’in düzenlediği saldırıları protesto etti. İsrail’in soykırım yaptığını düşünen halk, “Kahrol İsrail, katil İsrail” sloganları atarak tekbir getirdi. Sonrasında Gazze’de ölen vatandaşlar için dua eden halk, düzenlenen kortejle kent genelinde protestolara devam etti.