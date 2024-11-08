Denizli’de demir, çelik, inşaat ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir, çelik ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan fabrikada kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevler fabrikayı sardı. Ara ara patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangını çevredeki diğer yapılara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor.