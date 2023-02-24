Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı’nın 31. yıldönümünde de anma programı düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı’nın 31. yıldönümünde de anma programı düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı’nın 31. yıldönümünde de anma töreni düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında kente kazandırdığı Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı’ndaki Azerbaycan-Karabağ Parkı’nda bulunan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek anma programı 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 11.00’de yapılacak. Hocalı şehitleri anısına konulacak çelenk ve saygı duruşunun ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okunacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 31 yıl önce Hocalı’da yaşanan soykırımın tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini ifade ederek, "31 yıl önce Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı’da maruz kaldıkları soykırımın acısını yüreklerimizde hissetmeye devam ediyoruz. Tüm dünya bu zulme sessiz kaldı, bu soykırımın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir” dedi.

“Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkıyoruz”

26 Şubat 1992’de yaşanan soykırımı unutturmamak için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Hocalı’da yaşananları unutmak asla mümkün değil. Bu soykırımın unutulmaması için, Azerbaycan’la bir millet ve kardeş olduğumuzu, acılarını hissettiğimizi göstermek ve Azerbaycanlı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için düzenlediğimiz anma programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

Hocalı Soykırımı

26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı’ya Ermeniler tarafından, düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 83’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Gece karanlığında yapılan katliam, 26 Şubat’tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu olarak katledildiği, işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle geçti.