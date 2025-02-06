Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı-Her Gebeye Bir Ebe Uygulaması" kapsamında Denizli’de kamu hastanelerinde Ebe Poliklinikleri hizmete başladı. Gebe ve bebek sağlığının aktif korunmasının artırılması amacıyla "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması Denizli’de kamu hastanelerinde ebe polikliniklerinde hizmete geçirildi.

Normal Doğum Eylem Planında gebe ve bebek sağlığının aktif korunmasının artırılması amacıyla "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve anne adaylarına gebelik sürecinde birebir destek sağlamayı amaçlayan bu uygulama kapsamında; Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde 2025 yılı başında Ebe Poliklinikleri hizmete açıldı. Bu polikliniklerde; gebelikten doğum sonrasına kadar olan süreçte sürekli rehberlik ve destek sunulacak olup anne adaylarının hamilelik ve doğum sürecini daha bilinçli ve rahat geçirmesini sağlamak, gebelik süreçlerinde daha güvende hissetmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ebe poliklinikleri ile ebe ve anne adayları arasında güven ilişkisinin güçlendirilmesi, doğum sürecine dair endişelerin azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Son yıllarda sezaryen oranlarındaki artış, ülkemizde ve dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır. Sezaryen, tıbbi gereklilik durumlarında hayat kurtarıcı bir müdahale olmakla birlikte, tıbbi zorunluluklar dışında tercih edilmesi durumunda hem anne hem de bebek sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadeli olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Sezaryen enfeksiyon, kanama, uzun iyileşme süresi ve daha sonraki gebeliklerde komplikasyon risklerinin artması gibi çeşitli tıbbi riskleri beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca anne sütü ile beslenmenin gecikmesi ve bağlanma süreçlerinde aksaklıklar da sezaryenin olumsuz sonuçları arasında yer almaktadır. Bu nedenlerle, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlanmıştır. Bu planın en önemli hedeflerinden birisi de ebelerin normal doğum süreçlerindeki rolünü güçlendirmektir. Çünkü; ebelerimiz normal doğumu teşvik etmede önemli bir rol oynar ve ebe liderliğindeki doğumlarda olumlu sonuçlar görülür. Dünyada da normal doğumu teşvik eden sistemlerde ebelerin aktif rol aldığı ve doğum sürecinin büyük bir kısmını yönettikleri görülmektedir. Normal doğum, anne ve bebek sağlığını en üst düzeyde koruyan, diğer yönteme göre annenin gebelik öncesi yaşantısına daha çabuk döndüğü, ebelerin yardımının yeterli olduğu bir süreçtir" diye konuştu.

"Ebelerimiz tüm süreçte gebelerimizin yol arkadaşı olacak"

Ebe Polikliniklerinde; gebelik sürecinden lohusalık dönemine kadar anne adaylarının hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını destekleyici hizmetler sunulduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, tüm gebeleri bu poliklinik hizmetinden faydalanmaya davet etti. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; "Gebe veya gebelik planlayan her bireyin öncesinde üreme sağlığı danışmanlığı almasını, gebeliği süresince aile hekimliği birimlerimizde takiplerinin yapılmasını, sağlıklı hayat merkezlerimizde görev alan diyetisyen ve fizyoterapist hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. Bunun yanında kadın doğum uzmanlarımızın takibinde olan her gebe için, ‘Gebe Okulları’ ile sürece dair bilgilerinin artırılması, ‘Her Gebeye Ebe’ programı kapsamında da aklındaki soruları detaylıca sorabileceği, tüm sürece uyumunda destek alabileceği ve kolaylıkla ulaşabileceği ebelerimizin görevlendirildiği Ebe Polikliniklerimizden hizmet almasının da önemi büyüktür. Tüm kamu hastanelerimizde bulunan polikliniklerimizde; gebelerin tansiyon, kilo, boy gibi temel sağlık ölçümlerinin düzenli olarak takip edilmesi, anne sütü, emzirme süreci, bebek bakımı ve sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve destek hizmetleri gibi pek çok uygulama gerçekleştirilmektedir. Ebelerimiz, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi konularda da bilgilendirmelerde bulunuyor, gebemizi alarak doğum ekibiyle tanıştırıyor, doğum odalarını gösteriyorlar. Burada ebelerimiz, aslında doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası, yenidoğan bakımı, emzirme gibi tüm süreçlerde gebelerimizin destekçisi, yol arkadaşı oluyorlar" dedi.