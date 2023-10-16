Denizli’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hentbol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonunda dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edildiği törenle sona erdi.

Denizli’de, 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası farklı branşlarda gerçekleşen sportif etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliğinin organize ettiği Amatör Spor Haftası Hentbol Turnuvası, 14-15 Ekim tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşti. 1 takım Aydın’dan olmak üzere, 14 takımdan 164 sporcunun mücadele ettiği farklı kategorilerdeki müsabakalar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Şampiyonlara ödüllerini ilman takdim etti

Hasan Güngör Spor Salonunda iki gün boyunca yapılan karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Hentbol İl Temsilcisi İsmail Başka takdim etti. Amatör Spor Haftasının Denizli’de ve tüm ilçelerinde coşkuyla kutlandığı ifade eden İlman, turnuvaya katılan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Dereceye giren takımlar belli oldu

Küçük Kızlar: 1. Kuyucak Belediyespor, 2. Bereketlispor 3.Kızılcabölükspor; Minik Kızlar: 1.Bereketlispor 2.Gençlik Hizmetleri SK 3.Kuyucak Belediyespor 4.Kızılcabölükspor. Küçük Erkekler: 1.Kızılcabölükspor 2.Kuyucak Belediyespor. 3.Nsk Nirvanaspor. Minik Erkekler: 1.Kızılcabölükspor 2.Kuyucak Belediyespor 3.Nsk Nirvanaspor