Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, kurum olarak güvenlik kuvvetleriyle birlikte hareket ederek hayvanlara karşı işlenen suçların aydınlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılması için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Çınar, “2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlar mal olarak değil can olarak değerlendirilmektedir. Bu Kanun ile hayvanlara karşı işlenen suçlarda idari para cezası uygulanmakta iken, 2021 yılında cezaların bir bölümü idari cezalar kapsamından çıkarılarak suç olarak değerlendirilmiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz güvenlik kuvvetleri ile birlikte hareket ederek hayvanlara karşı işlenen suçların aydınlatılması için çalışma yürütmektedir. Bulaşıcı hastalıklarını önlemek için aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması ile büyük ve küçükbaş hayvanlara küpe takılarak, kayıt altına alınması sağlanmıştır. Dünyamız insanlardan başka tüm evcil ve yabani hayvanlarla, bitkilerle beraber yaşadığımız diğer canlılara da zarar vermediğimiz bir yer olmalıdır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününün dostlarımızın yaşama haklarının korunması, sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.