Denizli’de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantı sebebiyle, hastalığın salgın haline dönüşmemesi için ikinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatıldı.

Türkiye’de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantı sebebiyle, hastalığın salgın haline dönüşmemesi için Denizli Valiliği başkanlığında İl Hayvan Sağlığı Komisyonu toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada; “İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım/satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir” denildi.