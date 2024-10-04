Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Laboratuvarda bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin çalışma ruhsatı ve katı yakıt satış izin belgelerinin olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Denetimler artarak devam edecek

Bunların yanında kömür çuvallarının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan yerli ve ithal kömür torba örneğine uygun olup olmadığı da denetleniyor. Kömür çuvallarından alınan numuneler ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı’nda (DENÇEV) analizleri yapılıyor. Sonuçları olumsuz çıkan kömürler depodan kaldırılarak satışları yasaklanıyor. Kömür satış noktalarına denetimler kış mevsimi boyunca artarak devam edecek.

Mahalli Çevre Kurul kararları devam ediyor

2021 yılında güncellenen Denizli İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarının devam ettiği ifade edilirken, dikkat edilmesi gereken konular ise şu şekilde açıklandı: “Doğalgaz altyapısı bulunan bölgelerde merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kömür tamamen yasaklanmıştır. Merkezi ısınma sistemine sahip doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanında kullanılan yerli kömürde alt ısıl değeri 5 bin 400 kcal/kg ve kükürt oranı ise yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değeri 7 bin 200 kcal/kg ve kükürt oranı yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmelidir."