Denizli’de Halk Oyunları Okul Sporları İl Şampiyonluğu Yarışmaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak. Aylardır bugüne hazırlanan ekiplerin performansını izlemeye tüm Denizli halkı davet edildi.

Denizli’de 2 Nisan Pazar günü saat 15.00’te başlayacak halk oyunları şöleninde okullar sırayla sahne alacak. Gümüşlerde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmalara 9 ekip katılacak. Yarışmanın yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. Yarışmaya katılacak ekipler yarışmadan bir gün önce prova için salonda yerini alacak. Yarışmada, ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. Sahne alacak ekiplerin yanı sıra sporcu aileleriyle birlikte yaklaşık bin 500 kişinin tribünde yer alması bekleniyor.