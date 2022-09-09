Gençlik Ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. GSB Yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği Denizli’de yüzde 100 yerleştirme ile bu yıl rekor kırıldı.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. GSB Yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği Denizli’de yüzde 100 yerleştirme ile bu yıl rekor kırıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 11 Yurt yaz boyunca yapılan özverili çalışmalarla öğrenciler için hazır hale getirildi. Merkez ve ilçe yurtları olmak üzere yapılan 4 bin 260 başvurunun tamamı yurtlara yerleşti ve bir rekor kırıldı. GSB yurtlarını tercih eden öğrenciler için yurtlar barınma hizmeti başta olmak üzere sosyal kültürel ve eğitsel faaliyetlerde öğrencilere hizmet veriyor. Gençler için sanatsal, eğitsel kurslar ve sportif faaliyetler yıl boyunca devam ediyor. Kurslar, geziler, moral geceleri, doğa yürüyüşleri ve sportif faaliyetlerle gençler boş zamanlarını değerlendirirken kendilerini de geliştirebiliyor.

“Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranı”

Yurt yerleşmelerinde hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için büyük özverili çalışmalar gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yerleştirmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, tarihin en fazla yüksek yerleştirmesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik” dedi.