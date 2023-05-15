Denizli’de sporcu gençler, 15-20 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’la bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15-20 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde sporcu gençleri kabul etti. Kabule, Denizli’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcular ve beraberindekiler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı’nın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, Cumhuriyetin 100. yıldönümünde de gençlerin gayreti ve heyecanı ile birçok güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi. 15 Mayıs 919’un Denizli için çok özel bir tarih olduğunu hatırlatarak, tarihi günde yaşananları anlatan Başkan Zolan, “Denizli’miz kurtuluş günü olmayan nadir şehirlerden biridir. Çok şükür Denizli’miz işgal edilmemiştir. Cepheye yakın bir il olan Denizli’miz Atatürk’ümüzün yanında lojistik, askeri ve birçok destek ile güçlü bir şekilde yer almıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi siz gençlere emanet etti. Biz de her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.