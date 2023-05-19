Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen geniş katılımlı törenle kutlandı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 104’üncü yılı, tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı 09.30’da Denizli Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştiren gençler, taşıdıkları dev Türk bayrakları ve posterle Ata’sına olan bağlılıklarını gösterdi.

Denizli’deki 19 Mayıs kutlamaları daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen programla devam etti. 7’den 70’e herkes kutlamalara ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve flamalar ile katıldı. Program ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemine dair konuşmalar, halk oyunları gösterisi, sporcu gruplarının gösterileri, tören geçişi ile son buldu.

Programa Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.