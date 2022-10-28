Denizli İl Müftülüğünün organize ettiği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de paydaş kurum olarak katıldığı ‘Gençlik Çalıştayı’ gerçekleştirdi.

Denizli İl Müftülüğünün organize ettiği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de paydaş kurum olarak katıldığı ‘Gençlik Çalıştayı’ gerçekleştirdi.

Çalıştaya Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Müftü Yardımcıları Semih Keskin, Ramazan Özgün Türkmen, Hamide Belgrat, Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü İzzet Aydın, ilçe müftüleri, şube müdürleri, yurt müdürleri, vaizler, manevi rehberler, il ve ilçe gençlik koordinatörleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin, "Bu gün burada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli manevi değerlerine sahip çıkabilmesi için yapılan çalışmaları gözden geçireceğiz. Çalıştayımız da ilçelerimizde yapılan çalışmaları inceleme fırsatı bulacağız ve yaşanılan sıkıntıların çözümü hususunda istişareler yapacağız. Bu vesileyle programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Aşık da yaptığı konuşmada, gençlik çalıştayı sayesinde yapılacak çalışmaların ileri ki yıllarda gençlik faaliyetlerine rehber olacağını belirterek, katılımcılara başarılar diledi ve oturumları başlattı.

Konuşmalardan sonra çalıştaylara geçilerek çalıştay beş oturumda tamamlandı. Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi’nin çevrimiçi olarak katıldığı çalıştaylar sonrasında gençlik alanından yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, geleceğe dönük perspektifler, sorunlar ve çözümler raporlar haline getirilerek sunum yapıldı.

"Bir insanın hidayetine vesile olmak, yüz kızıl tüylü deveden veyahut üzerinden güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır" hadis-i şerifini hatırlatan Genel Müdür Dr. Şaban Kondi, Müslüman olmanın sorumluluğu olduğunu belirterek, "Vazifesi olan herkesin sorumlu olduğu hizmetlerden Allah katında hesaba çekileceğini unutmamalıdır. Bugün burada toplanmanız, bir araya gelmeniz sorumlu olduğunuz işleri yerine getirmede gelinen noktayı görmek ve istişarede bulunmak büyük bir fırsattır. Sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Çalıştayın değerlendirme oturumunda kurum amirleri konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı konuşmada, samimiyetle ve gayretle gençlerle doğru iletişim kurmanın önemine değinirken; milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken bir gençliğin önemli olduğunu ve ülkemizin geleceği olan gençlerimize paydaş tüm kurumlarla birlikte hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü İzzet Aydın, "Bugün çalıştayda ev sahipliği yapan, bilgi ve belge paylaşarak emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık ise gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesi olduğunu ifade ederek, "Toplumların, ülkelerin yolunu aydınlatacak kandillerin başında gençlerimiz gelmektedir. Gençlerimizin milli, manevi değerlerle yetişmesi ve onların donanımlı olarak hayata hazırlanması bizim için önemlidir. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak gençlerimizin iyi yetişmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bugün burada kamu kuruluşlarımız ile gençlerimize yapılan hizmetleri değerlendirme fırsatı bulduk. Sabahtan başlayan programı sonuna kadar takip ettim. Gençlerimizi yetişmesinde gece gündüz demeden hizmet eden tüm personelimizi tebrik ediyorum. Yüce Allah, emeklerinizin karşılığını güzelce versin, zayi etmesin, sizi iki cihanda ödüllendirsin niyazımla konuşmamı bitiriyorum." dedi.