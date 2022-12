Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2018 yılında hizmete giren Çivril Gençlik Merkezi yenilenen çehresiyle gençlerin ilgi odağı oldu. Atölye ve kulüp çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, çeşitli kurslar ve etkinlikler ile yılsonu itibariyle 1077 üyesiyle ilçede ki gençlere hareket kattı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2018 yılında hizmete giren Çivril Gençlik Merkezi son dönemde yapılan yenileme ve modernizasyon çalışmaları ile gençlerin ilgi odağı bir yer haline geldi. Her yaştan gencin serbest zamanlarını verimli değerlendirmesi için sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler için alanında uzman 15 eğitmen ve antrenör Merkezde görev alıyor. Çivril Gençlik Merkezinde gençlerin ilgilendikleri alanın özelliklerine göre kendilerini ifade edebilecekleri her türlü talebe cevap veriliyor. Atölye çalışmaları ile teorik ve bilişsel gelişimlerini gerçekleştiren gençlerin, ayrıca bu çalışmalarını çevreyle ve toplumla paylaşmasını sağlamalarına fırsat sunuluyor. Merkezin istatistikleri incelendiğinde sadece Aralık ayında 4 bin 586 gencin Gençlik Merkezi hizmet binasına gelerek faaliyetlerden yararlandığı açıklandı.

Yeni ve modern halinden gençler mutlu

Gençlik Merkezinde gençlerin sosyal, kültürel ve sanat çalışmaları için atölye odaları bulunuyor. Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmetinden çeşitli aktivitelere, tarihi ve kültürel gezilere, kamplar, spor ve gençlik faaliyetleri ile gönüllülük çalışmalarında hizmet veriliyor. İç dekorasyonda yeniliğe giden Çivril Gençlik Merkezi binasında, spor salonundan, müzik odalarına, atölyelerden toplantı salonuna kadar yeniden düzenleme yapılan modern alanlar oluşturuldu.

“Gençlik merkezlerimiz gençlerin ikinci evi”

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, gençleri yetiştirmek, yeni becerilerle gençleri geleceğe hazırlamak ve her alanda desteklenmelerini sağlamak adına her imkanı seferber edeceklerini vurguladı. İlman, “Çivril Gençlik Merkezi’nin gençleri bilimden sanata, kültürden spora kadar gelişimlerini desteklemek amacıyla her türlü imkanla donanmış bir tesistir. Spor salonundaki pota, voleybol direği, hentbol kaleleri gibi tüm eksikler giderildi. Müzik atölyesinde ve has odada gençlerin taleplerine uygun düzenlemeler yapıldı. Gençlik Merkezleri ile sadece Çivril’de değil zamanla tüm ilçelerimizde gençlerimize ve ilçe halkına 7 gün 24 saat hizmet edecek kapasitede merkezler oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlik merkezlerimiz artık gençlerin ikinci evi onlara en iyi hizmeti sunmak bizler için önemlidir” diye konuştu.

Çivril Gençlik Merkezi bünyesinde Değerler, Resim, Dini İlimler, Müzik, Has Oda, Plastik Sanatlar, Toplantı ve Konferans Salonu, Bilgisayar ve Teknoloji, Kişisel Gelişim, Dil Eğitimleri, Sosyal Bilimler, Kütüphane ve Okuma Salonu, Sağlıklı Yaşam ve Spor ve Cimnastik Salonu ile çeşitli atölyeler bulunmaktadır.