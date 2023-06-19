DENİZLİ (İHA) – Denizli’de geride bıraktığımız 2022 yılında gösterime giren 425 filmi 435 bin 615, 128 tiyatro eserini ise 189 bin 661 kişinin izlediği belirtildi.

2022 yılına ait sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Denizli’de 2022 yılında 21 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi toplam 2 bin 645 oldu. 2022 yılında Denizli’de sinema salonlarında gösterilen film sayısı 427 oldu. Sinemalarda gösterilen yerli film sayısı 218 olurken, yabancı film sayısı 209 oldu.

Sinema seyirci sayısı 435 bin 615

2022 yılında Denizli’de gösterilen sinema filmlerini izleyenlerin sayısı 435 bin 615 kişi oldu. Yerli filmleri izleyenlerin sayısı 236 bin 660 olurken yabancı filmleri izleyenlerin sayısı 198 bin 955 kişi oldu.

Tiyatro seyircisi sayısı 189 bin 661

2022 yılında 12 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 128 oldu. Bu eserler toplam olarak 316 kez sahnelendi. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 189 bin 661 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 128 eserin 88’i yetişkin, 400’ı çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 153 bin 089 kişi, çocuk oyunlarını ise 36 bin 572 kişi izledi.