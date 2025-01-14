Denizli’de 2024 yılında meme, serviks ve kolorektal kanseri olmak üzere toplamda 187 bin 922 kanser taraması gerçekleştirildi. Yapılan taramalar sonucunda toplamda 220 kişiye kanser teşhisi konuldu.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle 2018 yılından bu yana yürütülen Pembe Şehir Projesi kapsamında Denizli’de il geneli kanser farkındalık eğitim ve tarama faaliyetleri aynı kararlılık ve özverili çalışmalar ile devam ediyor. Yürütülen bu taramalar sonucunda 2024 yılında Denizli’de 71 bin 564 kadına mamografi çekilerek, 176 kadına meme kanseri tanısı, 52 bin 479 kadında serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yapılarak 22 kanser teşhisi, 63 bin 879 kişide de kolorektal (bağırsak) kanseri taraması yapılarak 22 kişi de kanser teşhisi konuldu.

“2024 yılında kendi rekorumuzu kırdık, en yüksek tarama oranına ulaştık”

2024 yılının Denizli için kanser taramalarında en yüksek oranı yakaladıkları yıl olduğunu belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Kanser taramaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerden biri olup Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programımızda; 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30- 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır. Yürütülen bu tarama programları ile meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri erken teşhis edilebilmektedir. İlimizde Müdürlüğümüz ve DİKAB işbirliğiyle Denizli’de taranmadık kimse kalmasın diyerek başlattığımız ve 2018 yılından bu yana yürüttüğümüz Pembe Şehir Projesi kapsamında il geneli kanser farkındalık çalışmalarımıza aynı kararlılık ve inançla devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda sağlık tesislerimizde, kalabalık alanlarda, iş yerlerinde eğitimler veriyor, sonrasında KETEM’lerimizde taramalar yapıyoruz. Bütün bir yıl boyunca ekiplerimizin bu konuda gayretli çalışmaları sonucunda 2024 yılı bizim için kanser taramalarında en yüksek oranı yakaladığımız bir yıl oldu, kendi rekorumuzu kendimiz kırdık diyebiliriz. Kanser taramalarında çok fazla kadınımıza ulaşarak taramalarını gerçekleştirdik ve bir kadın İl Sağlık Müdürü olarak bu benim için son derece önemsediğim bir konu olup ayrıca bir gurur oldu. 2018 yılından bu yana yürüttüğümüz Pembe Şehir projesiyle birçok başarı yakaladık, ödüller aldık ama bu yıl istatistiklerimizde gördük ki 2024 yılında şimdiye kadar yaptığımız tüm tarama oranlarını geçmişiz. İl geneli hedef nüfusa göre tarama oranlarımıza baktığımızda; meme kanserinde yüzde 69,5, serviks kanserinde yüzde 100,6 ve kolorektal kanserinde %50,8 tarama oranına ulaştık. Pembe şehir projesinin bileşenleri çok, bu projede müthiş bir dayanışma, iyi bir planlama, etkin bir çalışma var. Ben bu anlamda başta İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma, KETEM’lerimizin sorumlu hekimleri ve çalışanlarına, yine kendi sağlığına önem vererek taramalarını zamanında yaptıran tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mobil tırda 2024 yılında yaklaşık 12 bin kanser taraması gerçekleştirildi

Kanserde erken teşhisin, tedavinin etkin ve başarılı olmasında ilk ve en önemli adım olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde kanser taramalarının ücretsiz yapıldığını söyledi. Öztürk; “İlimizde; Merkezefendi, Pamukkale, Sümer ve Tavas ilçemizde olmak üzere 4 KETEM bulunmaktadır. Ayrıca 2021 yılında hayırsever desteğiyle ilimize kazandırdığımız Mobil Kanser Tarama Aracımızda da kanser taramaları yapılmakta olup 2024 yılı boyunca tüm ilçelerimizde, organize sanayide ve Merkezde bazı işletmelerimiz ile mahallelerimizde yoğun taramalar gerçekleştirildi. Buralarda yapılan yerinde taramalarda; bir yılda toplamda yaklaşık 12 bin kanser taraması yapılmış olup 9 bin 18 kadına mamografi çekilerek 28 kanser teşhisi, yine 2 bin 976 kadında yapılan serviks kanseri taramasında 2 kişiye kanser teşhisi konuldu. Tırımızın kanser taramalarına katkısının çok büyük olduğunu görmekteyiz; bu yıl il geneli yaptığımız meme kanseri taramalarının yaklaşık yüzde 13’ünün tırdaki mamografi cihazımızla çekildiğini söyleyebiliriz. Düzenli yapılan kanser taramaları, kanserden korunma ve erken tanının en önemli parçasıdır. Başarılı bir tedavide de etkinliği büyük olan erken tanı için tüm vatandaşlarımızın taramalarını ihmal etmemelerini ve zamanında yaptırmalarını istiyoruz” dedi.