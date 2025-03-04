Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda önemli bir adım atarak gece seferlerini başlattı. Denizlililerin ulaşım ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamak amacıyla hayata geçirilen uygulama, ilk etapta 3 ayrı hatta hizmet vermeye başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kısa bir süre önce kamuoyu ile paylaştığı gece otobüs seferleri uygulaması resmen hayata geçti. Başlangıç aşamasında 910, 920 ve 930 numaralı hatlar ile hizmet vermeye başlayan gece seferleri, sabah saatlerine kadar kesintisiz ulaşım imkânı sunuyor. Başkan Çavuşoğlu, gece seferlerinin şehirdeki ulaşım konforunu artıracağını belirterek, "Denizli’de yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak gece ulaşımını devreye aldık. İlk etapta belirlenen hatlarımızla başladığımız bu uygulamayı zaman içinde genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sefer saatleri ve güzergah bilgileri Ulaşım Portalı’nda

Gece seferlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sefer saatleri ve güzergah bilgilerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Portalı üzerinden öğrenebilecek. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Ulaşım Portalı’nı düzenli olarak takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, gece seferleri ile şehir içi ulaşımda önemli bir kolaylık sağlarken, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmelerine imkân tanıyacak. İlerleyen süreçte vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda gece seferlerini daha da yaygınlaştırılması planlanıyor. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 800, 810 ve 365 numaralı yeni hatları da yarından itibaren Denizlililerin hizmetine sunacak.