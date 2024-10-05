Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo, Çivril İlçe Müftülüğünce düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğüne müracaat eden Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Çivril İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Akabinde Bethzaıda Mojar Kondo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Çörekçi, merasim sonunda Bethzaıda Mojar Kondo’ya Beyza ismini vererek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Tören sonrası değerlendirme yapan Çivril Müftüsü Muhammed Çörekçi mutlu ve duygusal bir gün yaşadıklarını ifade ederek “Bugün hem çok mutlu hem de duygulu bir gün yaşadık. Müslüman olmak istediğini belirterek Müftülüğümüze müracaat eden Filipinli Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenledik. Sevinç Gözyaşları içinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bethzaıda Mojar Kondo Beyza ismini aldı. Kendisine Meal, İlmihal ve İhtida Belgesi takdim ettik” dedi.