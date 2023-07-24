Denizli’de gerçekleştirilen FETÖ ve PKK operasyonunda 2 şüpheliden 1’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 7 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.