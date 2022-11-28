PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Denizli Tekden yenilenmeye ve güçlenmeye devam ediyor

Denizli Tekden yenilenmeye ve güçlenmeye devam ediyor

Denizli’de yapılan çalışmalar neticesinde, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Denizli’de yapılan operasyonda 17 FETÖ üyesi tutuklanırken, 1 PKK’lının hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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