Sağlık Bakanlığı 81 ilde hastanelere 85 bin personel işçi alımında branş dağılımları belli olmaya başladı. Duyurunun ardından Denizli’de farklı branşlarda 630 sağlık personeli alınacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 81 ilde hastanelere 85 bin personel işçi alımında branş dağılımları belli olmaya başladı. Duyurunun ardından Denizli’de farklı branşlarda 630 sağlık personeli alınacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 2022 yılının son personel alımı hakkındaki açıklaması sonrası detaylar netleşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi şu sözlerle vermişti: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta ’Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın”

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından birçok ilde sağlık personeli alınacak kadrolar belli oldu. Denizli’de çocuk gelişimcisi 2, diyetisyen 10, ebe 36, fizyoterapist 15, hemşire 115, iş ve uğraşı terapisti 1, perfüzyanist 1, psikolog 10, tıbbi sekreter 292 olmak üzere toplam birçok farklı branşta 630 sağlık personeli kadrosu tahsis edildi. Alımların KPSS puanı ile yapılacağı bildirildi.