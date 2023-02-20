Denizli’de sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Denizli’de sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Güneşli bir hafta sonu geçiren Denizli, hafta başına yoğun sisle uyandı. Yüksek kesimdeki ilçelerde etkili olan sis, kent merkezinde de yüzünü gösterdi. Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolu olan Cankurtaran mevkiinde ise görüş mesafesi zaman 30 ile 40 metre arasında değişirken, bazı bölgelerde ise 20 metreye kadar düştü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye geçti. Yoğun sisin ardından bölgeye sevk edilen trafik polisleri sürücülere uyarıda bulundu.