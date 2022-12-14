Denizli’de belediye başkanlığı yapmış isimleri bir araya toplamak için 2019 yılında kurulan Denizli Belediye Başkanları Derneği (DBBD), yapılacak genel kurulun ardından çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Denizli’de belediye başkanlığı yapmış isimleri bir araya toplamak için 2019 yılında kurulan Denizli Belediye Başkanları Derneği (DBBD), yapılacak genel kurulun ardından çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Başkan Tuncer Tunçbilek, belediye başkanlarının görev süreleri içinde kendilerini halkına hizmet adadığını, gece gündüz can siperine çalıştığını ifade ederek; “Ancak; bu arada kendisini, ailesini, kendi geleceğini, çocuklarının geleceğini adeta unutur. Bir gün başkanlık bittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve bir bakarlar ekonomik açıdan felç olmuş. Mali mülkü adeta sahipsiz kaldığı için perişan olmuş, çocuklarının okulları açısından sıkıntılı durumlar oluşmuştur. Huzuru bozulmuş bir durumla karşı karşıya kalırlar. Ama toplum onu hâlâ başkan gibi görür ve beklentileri de devam eder; ama Başkan maddi ve manevi yönlerden yetemez hale gelir, mağdur duruma düşer, vefa arar hale gelir” dedi.

Esas sıkıntının belediye başkanlarının görev sonrası yalnızlaşması olduğuna dikkat çeken Tunçbilek, “Biz bu yalnızlığı gidermek, vefasızlığı gidermek, sahipsizliği gidermek bu kutsal görevi yapmış Belediye Başkanlarının birliğini sağlamak ve sesi olmak için Denizli Belediye Başkanları Derneği’ni kurduk. Belediye başkanlığı bittikten sonra mevcut başkanlara tecrübeler paylaşılarak destek vermek ve yalnız olmadığını göstermek için mevcut ve eski belediye başkanlarının birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak için Denizli Belediye Başkanları Derneği kurulmuştur” diye konuştu.

Öncelikle siyaset üstü bir tavırla başkanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak için çalıştıklarını ve hayatta olan yaklaşık 160 belediye başkanına ulaştıklarını belirten Başkan Tunçbilek, şöyle konuştu:

“Belediye başkanı görev yaparken de zorda kaldığı dönemlerde istişareye, desteğe ihtiyacı vardır. Aksi takdirde çok sayıda hukuki süreçle karşı karşıya kalır. Belediye başkanlarının bu durumlara düşmemeleri için dayanışma ve istişare imkânlarını ortaya koyup belediye Başkanlarının gelecekte hukuksal anlamda sıkıntı yaşamalarının önüne geçmek de hedeflerimiz arasında. Bu nedenle hem görevdeki Belediye Başkanlarımızla hem de daha önce görev yapmış belediye başkanlarımızla daha hızlı ve etkin iletişim kurabilmek için İlçe Temsilciliklerimizi oluşturduk”