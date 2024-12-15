Denizli Büyükşehir Belediyesi, ertelenen Denizli Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı programını 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu programda âşıklar Denizlililer için çalıp söyleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 10-11 Aralık tarihleri arasında Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı yapacağını duyurmuştu. Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerin şehit olduğunun açıklanmasının ardından program ileri bir tarihe ertelendi.

Aşıklar 18 Aralık’ta sahneye çıkıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliğin 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği açıklandı. Saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak programa Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8, Kazak ve Kırgız 2 olmak üzere toplam 10 halk ozanı katılacak. Türk kültürünün en önemli unsularından biri olan âşıklık geleneğinin yaşatılmasının amaçlandığı program ücretsiz olacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’nda halk ozanları Denizlililer için çalıp söyleyecek.