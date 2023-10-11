Denizli’de öğrencilere Erasmus programını anlatmak ve tanıtmak hedefiyle “Erasmus+ Projeleri” sergisi açıldı.

2018 senesinden beri düzenlenen “Erasmus+ Projeleri” sergisi, Denizli’de özel bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Açılış etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Şube Müdürü Yasin Temel, “Erasmus+ Projesi” yapan okul müdürleri, öğretmenler ile davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan yaptığı konuşmasında "Erasmus+ deneyimlerini paylaşmak veya projelerini duyurmak için yararlanıcılara eşsiz bir fırsat sunan erasmus günleri Erasmus+ Programı’nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, ilgili projelerin çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve potansiyel yararlanıcıları Erasmus+’tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana Ulusal Ajans koordinesiyle ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2022 yılında 58 ülkede 6295 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin 973’ünü ülkemizde gerçekleştirerek tüm ülkeler arasında en fazla etkinlik gerçekleştiren 2. ülke olduk. Bu sene hedef şampiyonluk” şeklinde konuştu.

"Erasmus Days" etkinliği çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansınca ilimizden kabul edilerek hibe alan 22 Erasmus+ projesi sergilendi. Yapılan etkinlikle ilimizden hayata geçirilen Erasmus+ projelerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve diğer okullarında yeni projeler hazırlamasına teşvik etmesi amaçlanıyor.