İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında, Servergazi Devlet Hastanesi personellerine yönelik olarak uyuşturucu ile mücadele önleme bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

“Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” diyerek uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemeyi hedefleyen "En İyi Narkotik Polisi: Anne” programında; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir tarafından sunum gerçekleştirildi. Çocuklarını yakından izleyen tüm ebeveynleri ve çocuklarla temas halinde olan yetişkinleri bilinçlendirme, uyuşturucu maddelere karşı bağımlı olunmadan kullanımın erken fark edilmesi, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, kolluk kuvvetleri ile ‘Uyuma’ ihbar programı üzerinden nasıl irtibata geçileceği hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirmelerin amaçlandığı sunumda; proje hakkında ve uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Özellikle ergenlik ve gençlik döneminde olan çocukların uyuşturucu maddelerle temas etme riskine dikkat çekilen programda, çocukların uyuşturucu madde kullanımı riskiyle karşı karşıya kalmaları durumunda ailelerin nasıl davranması gerektiği, hangi işaretlere dikkat etmesi gerektiği ve muhtemel tehlikeleri nasıl fark edebilecekleri konularına dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir araç olarak kullanılan ‘UYUMA’ isimli uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması tanıtıldı. Bu uygulama sayesinde vatandaşların yapmış oldukları bildirimlerde kimliklerinin gizli tutulduğu, polise doğrudan bilgi verebilecekleri ve bu sayede uyuşturucu ile mücadeleye aktif olarak katılabilecekleri bilgisi verildi.

Servergazi Devlet Hastanesi’nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Narkotikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Gürkan Varol, Narkotik Şube Müdür Vekili Eren Arpacı, Servergazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Alpaslan Alsoy, hastane yönetimi ve çok sayıda çalışan katıldı.